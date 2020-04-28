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"Сумы" не отстояли свою невиновность и лишены статуса профиклуба, а Севидов без футбола на 10 лет

28 апреля, 15:31

Елена Павлова

Бывшего главу и двоих игроков пожизненно отстранили от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дополнительно рассмотрел дело о возможном участии ФК "Сумы" в договорных матчах. Клуб не сумел доказать свою невиновность, в связи с чем лишен статуса профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне.

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Бывшего главу клуба Ростислава Козару и футболистов команды Егора Лугового и Олега Давыдова пожизненно отстранили от футбольной деятельности. Тренерский тандем Александр Мартюк и Александр Севидов получили 5 лет вне футбола и еще 5 лет – условно, с установлением испытательного срока в два года. Ранее Севидов возглавлял "Металлург" (Донецк), "Сталь", "Зимбру" (Кишинев), "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и "Мариуполь".

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Александр Севидов

Александр Севидов

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запретили заниматься футболом на три года. Игрокам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву – на один год. Игрокам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запретили футбольную деятельность на 1 год условно, также с испытательным сроком в два года. Еще ряд исполнителей получили более короткие термины отстранения.

Как сообщалось ранее, cтали известны новые подробности махинаций ФК "Сумы". Команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей с фиксированным результатом. А на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.

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Смотрите, как играл "Мариуполь" при Севидове

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наказание договорной матч Александр Севидов КДК ФФУ ФК Сумы

Источник: Украинская ассоциация футбола

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