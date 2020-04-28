"Сумы" не отстояли свою невиновность и лишены статуса профиклуба, а Севидов без футбола на 10 лет

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола дополнительно рассмотрел дело о возможном участии ФК "Сумы" в договорных матчах. Клуб не сумел доказать свою невиновность, в связи с чем лишен статуса профессионального и получил запрет принимать участие в соревнованиях ПФЛ в следующем сезоне.

Читайте также: Китайские инвесторы в "Сумах": в планах Премьер-лига и объединение с "Барсой"

Бывшего главу клуба Ростислава Козару и футболистов команды Егора Лугового и Олега Давыдова пожизненно отстранили от футбольной деятельности. Тренерский тандем Александр Мартюк и Александр Севидов получили 5 лет вне футбола и еще 5 лет – условно, с установлением испытательного срока в два года. Ранее Севидов возглавлял "Металлург" (Донецк), "Сталь", "Зимбру" (Кишинев), "Говерлу", "Карпаты", "Металлист" и "Мариуполь".

Реклама

Александр Севидов

Футболистам Тарасу Дураю и Сергею Гаращенкову запретили заниматься футболом на три года. Игрокам Артему Штанько и Дмитрию Богачеву – на один год. Игрокам Давиду Кохии, Артему Козлову, Ираклию Циколии, Владиславу Шараю, Ярославу Рафальскому запретили футбольную деятельность на 1 год условно, также с испытательным сроком в два года. Еще ряд исполнителей получили более короткие термины отстранения.

Как сообщалось ранее, cтали известны новые подробности махинаций ФК "Сумы". Команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет. За этот срок она отыграла 30 матчей с фиксированным результатом. А на участии "Сум" в договорных матчах заработали более 10 миллионов евро.

Реклама

Смотрите, как играл "Мариуполь" при Севидове

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама