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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Супердебют Коноплянки: как "Шахтер" без главного тренера обыграл "Зарю"

14 сентября, 19:45

В своем первом матче за "горняков" Коноплянка в самый нужный момент отличился результативной передачей

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Евгений Коноплянка шикарно провел первый официальный матч за "Шахтер". В центральном поединке 7-го тура Премьер-лиги с "Зарей" на харьковском ОСК "Металлист" экс-вингер "Шальке" вышел на замену после первого тайма, когда "горняки" уступали 1:2. А в концовке игры Коноплянка отличился результативной передачей в моменте, который привел к победному мячу "горняков".

Напомним, матч с "Зарей" "Шахтер" проводил без своего наставника Луиша Каштру.У португальца возникли проблемы со здоровьем – ему запретили летать, поэтому он остался в Киеве.

На 89-й минуте матча с "Зарей" Евгений Коноплянка обыгрался с Исмаили и удачно прострелил на Мораеса, которому оставалось попасть в пустые ворота. В итоге – 4:3 в пользу "Шахтера", который уже на следующей неделе стартует в групповом турнире Лиги чемпионов домашним матчем с "Манчестер Сити".

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Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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Шахтер - Заря – 4:3
Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 – Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик
(Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) - Мораес
Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев  Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60)
Предупреждения: Тайсон, Степаненко – Михайличенко, Иванисеня, Тымчик

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
7
2
2
3
8
9
-1
8
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П Н П
7
КарпатыКарпатыКар
7
2
2
3
6
9
-3
8
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В Н П В Н
8
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
9
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
10
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Как мы рассказывали ранее, букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки. После двух осечек Михайличенко аналитики практически утратили веру в то, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ с "Шахтером".

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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