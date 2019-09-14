Супердебют Коноплянки: как "Шахтер" без главного тренера обыграл "Зарю"

В своем первом матче за "горняков" Коноплянка в самый нужный момент отличился результативной передачей

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Евгений Коноплянка шикарно провел первый официальный матч за "Шахтер". В центральном поединке 7-го тура Премьер-лиги с "Зарей" на харьковском ОСК "Металлист" экс-вингер "Шальке" вышел на замену после первого тайма, когда "горняки" уступали 1:2. А в концовке игры Коноплянка отличился результативной передачей в моменте, который привел к победному мячу "горняков".

Напомним, матч с "Зарей" "Шахтер" проводил без своего наставника Луиша Каштру.У португальца возникли проблемы со здоровьем – ему запретили летать, поэтому он остался в Киеве.

На 89-й минуте матча с "Зарей" Евгений Коноплянка обыгрался с Исмаили и удачно прострелил на Мораеса, которому оставалось попасть в пустые ворота. В итоге – 4:3 в пользу "Шахтера", который уже на следующей неделе стартует в групповом турнире Лиги чемпионов домашним матчем с "Манчестер Сити".

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Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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Шахтер - Заря – 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 – Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик

(Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) - Мораес

Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60)

Предупреждения: Тайсон, Степаненко – Михайличенко, Иванисеня, Тымчик

Как мы рассказывали ранее, букмекеры обнародовали шокирующие для "Динамо" котировки. После двух осечек Михайличенко аналитики практически утратили веру в то, что киевляне смогут побороться за "золото" УПЛ с "Шахтером".

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