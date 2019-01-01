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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Супергол ножницами лишил Михайличенко первой победы: обзор сумасшедшего матча "Заря" – "Динамо"

1 сентября, 21:34

Киевляне вели с разницей в два мяча, но умудрились упустить верные три очка в игре с командой Скрипника

Жерсон Родригес

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Запорожье завершился центральный матч шестого тура чемпионата Украины по футболу. На "Славутич-Арене" встречались луганская "Заря" и киевское "Динамо". В этом поединке киевляне были близки к завоеванию первой победы после назначения Алексея Михайличенко главным тренером. Однако, как и в поединке с "Олимпиком" в предыдущем туре, все для киевлян снова закончилось вничью. В этот раз – 2:2. Таким образом, "Динамо" уже на 10 очков отстает от "Шахтера". И наличие одной игры в запасе – слабое утешение для болельщиков "бело-синих".

Обзор матча "Заря" – "Динамо" (2:2)

"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лиги

По ходу встречи с "Зарей" "Динамо" вело со счетом 2:0. До 36-й минуты у киевлян отличились уругваец Де Пена и люксембуржец Родригес. Однако "Заря" нашла в себе силы отыграться, причем второй мяч хозяев – в исполнении немецкого центрбека Абу Ханны – получился просто шикарным! Он забил ударом ножницами в падении через себя – без шансов для Дениса Бойко! Это точно лучший гол нынешнего чемпионата!

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  • "ЗАРЯ" – "ДИНАМО" – 2:2
  • Голы: Громов (42), Абу Ханна (82) – Родригес (18), Де Пена (36).
  • Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский – Громов (Кабаев, 75), Будковский.
  • Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46) – Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
6
3
2
1
9
6
3
11
Забитые 9
Пропущеные 6
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
ДинамоДинамоДин
5
2
2
1
9
5
4
8
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: Н Н П В В
6
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. "Олимпик" же с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

Также сообщалось, что в Швейцарии расстроены, что к ним приедет "Динамо", а не Фонсека. Президент клуба "Лугано" в ходе жеребьевки группового раунда Лиги Европы хотел заполучить из первой "корзины" более именитого соперника, чем украинский клуб.

Смотрите, как "Динамо" выигрывало Суперкубок Украины-2019

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Источник: Сегодня|Спорт

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