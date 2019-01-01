Супергол ножницами лишил Михайличенко первой победы: обзор сумасшедшего матча "Заря" – "Динамо"

Киевляне вели с разницей в два мяча, но умудрились упустить верные три очка в игре с командой Скрипника

Жерсон Родригес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Запорожье завершился центральный матч шестого тура чемпионата Украины по футболу. На "Славутич-Арене" встречались луганская "Заря" и киевское "Динамо". В этом поединке киевляне были близки к завоеванию первой победы после назначения Алексея Михайличенко главным тренером. Однако, как и в поединке с "Олимпиком" в предыдущем туре, все для киевлян снова закончилось вничью. В этот раз – 2:2. Таким образом, "Динамо" уже на 10 очков отстает от "Шахтера". И наличие одной игры в запасе – слабое утешение для болельщиков "бело-синих".

Обзор матча "Заря" – "Динамо" (2:2)

"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лиги

По ходу встречи с "Зарей" "Динамо" вело со счетом 2:0. До 36-й минуты у киевлян отличились уругваец Де Пена и люксембуржец Родригес. Однако "Заря" нашла в себе силы отыграться, причем второй мяч хозяев – в исполнении немецкого центрбека Абу Ханны – получился просто шикарным! Он забил ударом ножницами в падении через себя – без шансов для Дениса Бойко! Это точно лучший гол нынешнего чемпионата!

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"ЗАРЯ" – "ДИНАМО" – 2:2

Голы: Громов (42), Абу Ханна (82) – Родригес (18), Де Пена (36).

Громов (42), Абу Ханна (82) – Родригес (18), Де Пена (36). Заря: Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский – Громов (Кабаев, 75), Будковский.

Шевченко – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко (Арвеладзе, 90+1), Хомченовский – Громов (Кабаев, 75), Будковский. Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Кадири, Гармаш (Сидорчук, 46) – Цыганков, Родригес, Де Пена (Караваев, 73).

Как мы писали ранее, "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв с максимумом очков. "Горняки" благодаря дублю Жуниора Мораеса разгромили земляков и набрали уже 18 пунктов. "Олимпик" же с одним баллом в активе остается на дне турнирной таблицы Премьер-лиги. Из-за матчей сборных чемпионат Украины вернется 14 сентября.

Также сообщалось, что в Швейцарии расстроены, что к ним приедет "Динамо", а не Фонсека. Президент клуба "Лугано" в ходе жеребьевки группового раунда Лиги Европы хотел заполучить из первой "корзины" более именитого соперника, чем украинский клуб.

Смотрите, как "Динамо" выигрывало Суперкубок Украины-2019

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