Суперсерия "Динамо": Михайличенко похвалил себя после того, как повторил результат Хацкевича

Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Киевское "Динамо", не радовавшее своих болельщиков победами с 6 августа по 18 сентября, выдало суперсерию – три выигрыша кряду! Вслед за обыгрышем "Мальме" в Лиге Европы (1:0) и "Ворсклы" в чемпионате Украины (5:0) команда Алексея Михайличенко добыла еще одну "сухую" викторию в УПЛ – в среду, 25 сентября, в отложенном матче четвертого тура "Динамо" одолело "Мариуполь" со счетом 1:0.

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо" (0:1)

До этого трижды кряду киевлянам удавалось выигрывать еще в начале сезона под руководством Александра Хацкевича, когда были побеждены "Шахтер" в Суперкубке, а также "Карпаты" и "Львов" в чемпионате.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Шахтер" в Суперкубке

Комментируя победу над "Мариуполем", наставник "Динамо" Алексей Михайличенко похвалил и собственный тренерский штаб, отметив, что благодаря сделанным, по сравнению с предыдущей встречей, изменениям в составе команда в поединке с азовцами выглядела бодрячком.

"Игра с "Мариуполем", как мы и предполагали, вышла вязкой, было много борьбы, – заявил после матча главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Рад, что несмотря на жесткий график, нам удается так менять состав, чтобы команда выглядела свежей. Сегодня многое получилось, многое – нет. Мне показалось, что у нас было достаточно много брака в простых ситуациях. Наверное, сказалась напряжение матча, а также тот ритм, в котором мы играем. На мой взгляд, не хватало уверенности и спокойствия в ситуациях, когда нужно было завершать атаки. Если бы мы удачно сыграли впереди, все могло сложиться легче для нас, и не было бы таких нервных последних минут"

"Нужно исходить из того, что мы играем через два дня на третий, – добавил Алексей Михайличенко. – Я уже говорил, что восстанавливать психологический тонус гораздо сложнее, чем физические кондиции. Когда не реализуются моменты один за другим, то это сказывается на состоянии игроков. Благодарен ребятам, что они играли до конца, так, как мы договаривались, а не сбились на навал, создавали моменты. Что, в итоге, и привело к тому, что мы все-таки забили победный мяч".

Напомним, что после игры "Мариуполь" – "Динамо" вспыхнул скандал: тренер проигравшей стороны Бабич обвинил судью с помощи команде Михайличенко. Главный тренер мариупольцев считает, что рефери сделал все для хорошего настроения киевлян.

Также мы писали, что между "Динамо" и "Шахтером" сохраняется пропасть в турнирной таблице УПЛ. Несмотря на победу в отложенной игре с мариупольцами, киевляне катастрофически много проигрывают "горнякам" – 10 очков после 8 туров.

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