Супряга феерит! Форвард, оказавшийся ненужным "Динамо", "прибыл" "Карпаты"

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В Днепре состоялся первый матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу. "Днепр-1", возглавляемый Дмитрием Михайленко, обыграл на своем поле "Карпаты" со счетом 2:0. Победу новичкам высшего дивизиона принес дебютный дубль в УПЛ в исполнении чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги. Второй из своих мячей 19-летний форвард, принадлежащий "Динамо", забил с пенальти, который сам же и заработал.

Смотрите первый гол Супряги в ворота "Карпат"

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Отметим, что это поражение стало первым для Романа Санжара у руля "Карпат". Напомним, ранее Санжар был обвинен в том, что пришел в "Карпаты" на живое место.

Днепр-1 – Карпаты – 2:0

Голы: Супряга (27), (71 пен)

Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой – Кравченко – Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко – Супряга (Кулиш, 90)

Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак – Клец, Вакуленко (Вакуленко, 85) – Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс – Бойчук (Козак, 85)

Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко – Вакуленко, Понде

Как мы писали ранее, врачи "Олимпика" помогли пострадавшим в жутком ДТП: появились фото с места аварии. Квалификация докторов футбольной команды пригодилась вовсе не во время матча.

Также появилась информация, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба Игорь Суркис прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

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