Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,62
27,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Супряга феерит! Форвард, оказавшийся ненужным "Динамо", "прибыл" "Карпаты"

20 сентября, 21:31

Первый матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу завершился домашней победой "Днепра-1"

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

В Днепре состоялся первый матч восьмого тура чемпионата Украины по футболу. "Днепр-1", возглавляемый Дмитрием Михайленко, обыграл на своем поле "Карпаты" со счетом 2:0. Победу новичкам высшего дивизиона принес дебютный дубль в УПЛ в исполнении чемпиона мира среди молодежи Владислава Супряги. Второй из своих мячей 19-летний форвард, принадлежащий "Динамо", забил с пенальти, который сам же и заработал.

Смотрите первый гол Супряги в ворота "Карпат"

Реклама

Отметим, что это поражение стало первым для Романа Санжара у руля "Карпат". Напомним, ранее Санжар был обвинен в том, что пришел в "Карпаты" на живое место.

Днепр-1 – Карпаты – 2:0
Голы: Супряга (27), (71 пен)
Днепр-1: Юрчук – Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой – Кравченко – Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко – Супряга (Кулиш, 90)
Карпаты: Пидкивка – Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак – Клец, Вакуленко (Вакуленко, 85) – Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс – Бойчук (Козак, 85)
Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко – Вакуленко, Понде

В тренде
Онлайн матча "Вольфсбург" – "Александрия" – 3:1
Александрийцы попытаются дать бой за счет характера

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
7
7
0
0
23
6
17
21
Забитые 23
Пропущеные 6
Разница 17
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
7
4
2
1
9
3
6
14
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
АлександрияАлександрияАле
7
4
0
3
9
10
-1
12
Забитые 9
Пропущеные 10
Разница -1
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
7
3
2
2
12
10
2
11
Забитые 12
Пропущеные 10
Разница 2
Результаты последних матчей: П Н В П В
5
Днепр-1Днепр-1Дне
8
3
2
3
10
9
1
11
Забитые 10
Пропущеные 9
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В П Н
6
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П Н П
7
ДинамоДинамоДин
6
2
2
2
10
7
3
8
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: П Н Н П В
8
МариупольМариупольМар
6
2
2
2
7
10
-3
8
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н В П Н В
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
7
2
1
4
8
9
-1
7
Забитые 8
Пропущеные 9
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
7
2
0
5
7
13
-6
6
Забитые 7
Пропущеные 13
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ОлимпикОлимпикОли
7
0
2
5
4
14
-10
2
Забитые 4
Пропущеные 14
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П П

Как мы писали ранее, врачи "Олимпика" помогли пострадавшим в жутком ДТП: появились фото с места аварии. Квалификация докторов футбольной команды пригодилась вовсе не во время матча.

Также появилась информация, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба Игорь Суркис прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Украины Карпаты Львов Днепр-1 Владислав Супряга

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
Михайличенко подал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"ЧУ по футболу
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч
Ажиотаж зашкаливает: названо количество проданных билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити"ЧУ по футболу
Бухал не забил, но
Бухал не забил, но "Днепр" это не спасло: обзор последней игры "Александрии" перед Лигой ЕвропыЧУ по футболу
"Динамо" – "Десна": где и во сколько смотреть матч УПЛЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...