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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Супряга унизил "Динамо" в Днепре: арбитр после VAR удалила двух игроков и назначила пенальти

28 февраля, 20:58

20-й тур чемпионат Украины стартовал из суперматча в Днепре, где феерили VAR и Владислав Супряга

"Днепр-1" одержал сенсационную победу над киевским "Динамо" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины. Поединок стал бенефисом Системы видеопомощи арбитрам и нападающего днепрян Владислава Супряги. мы проводили онлайн матча "Днепр-1" – "Динамо".

Уже на пятой минуте главный арбитр встречи Катерина Монзуль удалила полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского после использования VAR. Буяльский прямой ногой врезал сопернику, но сразу рефери не увидела грубости в действиях динамовца, но после просмотра повтора изменила свое решение.

Во второй раз задействовать VAR пришлось на последних минутах первого тайма. Назарий Русин после контакта с Сергеем Кравченко в чужой штрафной площади оказался на газоне. Монзуль сначала выписала динамовцу желтую за симуляцию, но после повтора изменила свое решение и назначила пенальти в ворота "Днепр-1", который реализовал Беньямин Вербич.

Но на этом приключения VAR не завершились – после перерыва Владимир Полевой в борьбе с Караваевым дал тому по ногам. Днепрянин сначала отделался желтой карточкой, но в игру вступил VAR и Монзуль в итоге изменила свое решение, выровняв составы.

Но героем встречи стала не она, а вышедший на замену Владислав Супряга. Чемпион мира принадлежит "Динамо", а за "Днепр-1" выступает на правах аренды. Киевляне разрешили ему сыграть в этом матче, и, наверное, очень пожалеют о своем решении – 20-летний форвард оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу.

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"Днепр-1" – "Динамо" – 3:1
Голы: Супряга (71, 82, 90) – Вербич (45, пен)

"Днепр-1": Юрчук, Полевой, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Ди Франко, Кравченко, Вакулко, Назаренко (Гуйе, 87), Чичиков (Супряга, 63), Хобленко (Шаповал, 78).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Сидорчук, Вербич, Шепелев (Дуэлунд, 84), Русин (де Пена, 77).

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Предупреждения: Назаренко (34), Шепелев (59), Миколенко (86).

Удаления: Буяльский (6), Полевой (75).

Первый этап
Больше
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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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Шахтер Шахтер Шах
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17
2
0
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9
42
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Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
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2
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
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5
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КолосКолосКол
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7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
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7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
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Забитые 15
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5
3
11
16
33
-17
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ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
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13
35
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Забитые 13
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Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1 Владислав Супряга VAR

Источник: Сегодня|Спорт

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