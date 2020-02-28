Супряга унизил "Динамо" в Днепре: арбитр после VAR удалила двух игроков и назначила пенальти

20-й тур чемпионат Украины стартовал из суперматча в Днепре, где феерили VAR и Владислав Супряга

"Днепр-1" одержал сенсационную победу над киевским "Динамо" в стартовом матче 20-го тура чемпионата Украины. Поединок стал бенефисом Системы видеопомощи арбитрам и нападающего днепрян Владислава Супряги. мы проводили онлайн матча "Днепр-1" – "Динамо".

Уже на пятой минуте главный арбитр встречи Катерина Монзуль удалила полузащитника "Динамо" Виталия Буяльского после использования VAR. Буяльский прямой ногой врезал сопернику, но сразу рефери не увидела грубости в действиях динамовца, но после просмотра повтора изменила свое решение.

Во второй раз задействовать VAR пришлось на последних минутах первого тайма. Назарий Русин после контакта с Сергеем Кравченко в чужой штрафной площади оказался на газоне. Монзуль сначала выписала динамовцу желтую за симуляцию, но после повтора изменила свое решение и назначила пенальти в ворота "Днепр-1", который реализовал Беньямин Вербич.

Но на этом приключения VAR не завершились – после перерыва Владимир Полевой в борьбе с Караваевым дал тому по ногам. Днепрянин сначала отделался желтой карточкой, но в игру вступил VAR и Монзуль в итоге изменила свое решение, выровняв составы.

Но героем встречи стала не она, а вышедший на замену Владислав Супряга. Чемпион мира принадлежит "Динамо", а за "Днепр-1" выступает на правах аренды. Киевляне разрешили ему сыграть в этом матче, и, наверное, очень пожалеют о своем решении – 20-летний форвард оформил хет-трик и принес своей команде сенсационную победу.

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"Днепр-1" – "Динамо" – 3:1

Голы: Супряга (71, 82, 90) – Вербич (45, пен)

"Днепр-1": Юрчук, Полевой, Логинов, Лопыренок, Адамюк, Ди Франко, Кравченко, Вакулко, Назаренко (Гуйе, 87), Чичиков (Супряга, 63), Хобленко (Шаповал, 78).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Попов, Кендзера, Миколенко, Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Сидорчук, Вербич, Шепелев (Дуэлунд, 84), Русин (де Пена, 77).

Предупреждения: Назаренко (34), Шепелев (59), Миколенко (86).

Удаления: Буяльский (6), Полевой (75).

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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