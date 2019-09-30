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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Суркис бы заказал по мерсу и вывез в лес": Милевский рассказал о проблемах "Динамо"

30 сентября, 14:15

Форвард рассказал о порядках, которые были в клубе

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский, рассказал об игре в киевском "Динамо". Также игрок поделился мнением о главном тренере киевлян – Алексее Михайличенко. Также мы писали, что прозвучало заявление Игоря Суркиса после "ямы".

"В наше время, если бы мы не выиграли шесть игр подряд, то не знаю, что бы с нами сделали? Бесплатно играли бы! Игорь Михайлович вывез бы всех в лес. Это 100 процентов. Заказал бы всем по мерсу и вывез в лес – там бы футбол играли, тренировались. Мягко говоря!", – отметил Милевский.

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"Михайличенко – странный выбор, конечно, как для меня. Михайличенко же пришел после Валерия Васильевича сразу. Сколько лет прошло – не знаю, какие у него сейчас тренировки. Но тогда были очень тяжелые. Тогда мы ездили в Ялту. Бегали по серпантину. Бежали Купера. Бежали 5 по 300. Мне кажется, ни в одной команде мира уже таких тренировок нет. Есть сопоставимые нагрузки. Но они по-другому делаются", – добавил игрок.

Ранее мы писали, что ожившее "Динамо" серию из трех побед над "Мальме", "Ворсклой" и "Мариуполем" продлило в игре с "Днепром-1" – 2:0. Отличились Вербич и Цыганков. Это – четвертая кряду победа Алексея Михайличенко. И снова – сухая!

Фишкой поединка "Динамо" – "Днепр-1" считалось противостояние чемпиона мира Владислава Супряги, выступающего за днепрян на правах аренды, против киевлян, которым он принадлежит. Напомним, в предыдущем туре Супряга пошел на нарушение закона, забив "Карпатам".Впрочем, ничем особенным в игре против команды Алексея Михайличенко Супряга на НСК "Олимпийский" не блеснул.

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Милевский

Источник: Про футбол

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