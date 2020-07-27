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Суркис опроверг отставку Луческу: "Все нормально. Есть у "Динамо" тренер"

27 июля, 20:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ранее сам тренер заявил, что разорвал контракт с клубом из-за фанатов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию об отставке Мирчи Луческу с поста наставника главного тренера клуба. Об этом Суркис рассказал в прямом эфире программы "Цыганик Live" на YouТube.

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", – коротко ответил Суркис на вопрос Цыганика.

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Напомним, сегодня в румынских СМИ появилось заявление Луческу, в котором он рассказывает, что отказался от работы в "Динамо" из-за давления со стороны фанатов столичного клуба. "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде", – признавался 75-летний румынский специалист.

Позже в Сети появилось заявление агента Луческу Аркадия Запорожану, в котором он отметил: своим письмом Луческу хотел показать, что не держится за кресло тренера в "Динамо" и готов уйти в любой момент, если его приход может помешать клубу.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

Смотрите, как "Динамо" завершило сезон поражением от "Колоса":

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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чемпионат Украины Мирча Луческу Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

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