Суркис опроверг отставку Луческу: "Все нормально. Есть у "Динамо" тренер"

Ранее сам тренер заявил, что разорвал контракт с клубом из-за фанатов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг информацию об отставке Мирчи Луческу с поста наставника главного тренера клуба. Об этом Суркис рассказал в прямом эфире программы "Цыганик Live" на YouТube.

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", – коротко ответил Суркис на вопрос Цыганика.

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Напомним, сегодня в румынских СМИ появилось заявление Луческу, в котором он рассказывает, что отказался от работы в "Динамо" из-за давления со стороны фанатов столичного клуба. "Я не могу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде", – признавался 75-летний румынский специалист.

Позже в Сети появилось заявление агента Луческу Аркадия Запорожану, в котором он отметил: своим письмом Луческу хотел показать, что не держится за кресло тренера в "Динамо" и готов уйти в любой момент, если его приход может помешать клубу.

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты призывают работников клуба написать заявления об увольнении.

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