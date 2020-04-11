"Суркис сам выбирает игроков, а окружающие боятся его разгневать": экс-тренер "Динамо" раскритиковал руководство клуба

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о работе президента киевского клуба Игоре Суркисе. Кстати, новичок "Динамо" восстановился после тяжелой травмы колена.

"Главная проблема "Динамо" – нехватка профессионализма в менеджменте. Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо. Если выпадает одно звено цепи – не работает весь механизм.

Президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями – наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать", – сказал Сабо.