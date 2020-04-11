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"Суркис сам выбирает игроков, а окружающие боятся его разгневать": экс-тренер "Динамо" раскритиковал руководство клуба

11 апреля, 13:59

Максим Перепелица

Йожеф Сабо отметил, что проблема клуба - нехватка профессионализма в менеджменте

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнением о работе президента киевского клуба Игоре Суркисе. Кстати, новичок "Динамо" восстановился после тяжелой травмы колена.

"Главная проблема "Динамо" – нехватка профессионализма в менеджменте. Киевляне не показывают качественную игру. Почему? Потому что не имеют игроков высокого класса. Почему не имеют игроков высокого класса? Потому что все службы не работают так, как надо. Если выпадает одно звено цепи – не работает весь механизм.

Президент занимается чем угодно, но не своими непосредственными функциями – наладить работу механизма. Ни для кого не секрет, что Игорь Суркис сам выбирает игроков. А окружающие боятся ему слово против сказать, чтобы не разгневать", – сказал Сабо.

Также мы писали о том, что футболист сборной Украины рассказал, как ездил на просмотр в российский клуб. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка в начале 2014 года едва не оказался в российском клубе.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" перед остановкой чемпионата

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чемпионат Украины Динамо Киев Йожеф Сабо

Источник: Gazeta.ua

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