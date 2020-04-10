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Свидания во время карантина: футболист "Динамо" устроил романтический завтрак

10 апреля, 11:48

Елена Павлова

Крыша - сейчас лучшее место для встреч влюбленных

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль – один из тех, кто добросовестно соблюдает карантин и не выходит из дома из-за пандемии коронавируса. Но это совсем не мешает испанскому легионеру устраивать сюрпризы для своей второй половинки и дарить ей приятные моменты даже в условиях изоляции. Ранее игрок "Динамо" рассказал, как проводит время на карантине.

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Форварду "Динамо" удалось организовать для своей жены романтический завтрак на крыше своего дома.

"Завтрак на солнце, святой четверг, +17", – подписал фото Соль.

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Ранее "Динамо продлило карантин в связи с пандемией до 23 апреля, все игроки должны оставаться дома и тренироваться индивидуально. Также мы уже сообщали, что коронавирус не дает защитнику "Динамо" за 3 млн евро перебраться в его новый клуб. Защитник Тамаш Кадар, которого "Шаньдун Лунэн" купил в феврале, сидит у себя в Венгрии – в Поднебесную его не пускают.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Александрию" перед остановкой чемпионата

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свидание завтрак романтика Динамо Киев коронавирус Фран Соль

Источник: isport.ua

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