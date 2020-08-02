Українська
$ 27,69
32,55

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Свято место пусто не бывает: назван тренер, который заменит Скрипника в "Заре"

2 августа, 15:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший наставник "Мариуполя" Александр Бабич уже в воскресенье примет луганскую команду

Нынешнее лето очень насыщено тренерскими переходами в украинской Премьер-лиге. Сегодня стало известно сразу о двух сменах наставников, в которых задействована луганская "Заря". Теперь уже бывший рулевой луганчан Виктор Скрипник возглавит "Днепр-1".

Реклама

Место Виктора недолго было вакантным. Мы писали о претендентах на пост главного тренера "Зари", среди которых Бабич считался фаворитом. В воскресенье журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук сообщил на своей страничке в Instagram, что луганский коллектив будет тренировать Александр Бабич, минувший сезон проведший в "Мариуполе". Его представление команде уже запланировано.

В Запорожье Александр Бабич – новый тренер "Зари" Видео: Instagram

Читайте также: Луческу привлек двух динамовских юниоров к тренировкам с основным составом.

В тренде
Суркис опроверг отставку Луческу: "Все нормально. Есть у "Динамо" тренер"

Напомним, "Заря" заняла в чемпионате Украины третье место и сыграет в групповом раунде Лиги Европы. А "Мариуполь" и "Днепр-1" остались без путевок в еврокубки. Новый сезон в УПЛ начнется уже в 20-х числах августа. Смотрите, как "Мариуполь" уступил "Колосу" место в квалификации Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря Луганск Виктор Скрипник Днепр-1 Дмитрий Михайленко Александр Бабич
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе
Стала известна причина сегодняшнего появления Реброва на базе "Динамо"ЧУ по футболу
Миллионы Луческу: президент
Миллионы Луческу: президент "Динамо" – о зарплате нового тренера киевлянФутбол
Луческу назвал самую острую проблему в
Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить во что бы то ни сталоФутбол
Первое отчисление от Луческу:
Первое отчисление от Луческу: "Динамо" попрощалось с вице-чемпионом мираЧУ по футболу
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера
Мирча Луческу подал в отставку с поста тренера "Динамо"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять