Свято место пусто не бывает: назван тренер, который заменит Скрипника в "Заре"

Нынешнее лето очень насыщено тренерскими переходами в украинской Премьер-лиге. Сегодня стало известно сразу о двух сменах наставников, в которых задействована луганская "Заря". Теперь уже бывший рулевой луганчан Виктор Скрипник возглавит "Днепр-1".

Реклама

Место Виктора недолго было вакантным. Мы писали о претендентах на пост главного тренера "Зари", среди которых Бабич считался фаворитом. В воскресенье журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук сообщил на своей страничке в Instagram, что луганский коллектив будет тренировать Александр Бабич, минувший сезон проведший в "Мариуполе". Его представление команде уже запланировано.

В Запорожье Александр Бабич – новый тренер "Зари" Видео: Instagram

Читайте также: Луческу привлек двух динамовских юниоров к тренировкам с основным составом.

Напомним, "Заря" заняла в чемпионате Украины третье место и сыграет в групповом раунде Лиги Европы. А "Мариуполь" и "Днепр-1" остались без путевок в еврокубки. Новый сезон в УПЛ начнется уже в 20-х числах августа. Смотрите, как "Мариуполь" уступил "Колосу" место в квалификации Лиги Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама