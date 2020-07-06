Сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона

Сын знаменитого украинского тренера Мирона Маркевича Остап Маркевич станет новым наставником "Мариуполя". Он возглавит команду в новом сезоне, заменив на посту коуча Александра Бабича. Об этом, как о свершившемся факте сообщили в эфире программы "ТаТоТаке".

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Сейчас "Мариуполь" идет на восьмом месте и претендует на стыковые матчи за путевку в Лигу Европы. Напомним, по окончании сезона команды с пятого по восьмые места разыграют одно место в квалификации. А если Кубок Украины выиграет "Ворскла", то в плей-офф сыграют команды с 4 по 7 места.

Предыдущей командой Маркевича-младшего был одесский "Черноморец", с которым он расторг контракт в апреле. Под его руководством команда провела несколько матчей осенью, а затем так и не дождалась выхода из карантина. Весной "моряки" из-за финансовых проблем и вовсе оказались на грани банкротства.

Интересно, что за несколько дней до подписания контракта с "моряками" с Маркевичем загадочным образом расторг контракт "Агробизнес". Болельщики в соцсетях называют такое решение странным, ведь "Агробизнес" весьма успешно стартовал в нынешнем сезоне и на тот момент шел всего в трех очках от лидера.

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Ранее Остап Маркевич высказал свое мнение о том, как коронавирус изменит мировой футбол: "Не может игрок покупать золотые машины".

Смотрите, как "Мариуполь" обыграл "Днепр-1":

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