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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона

6 июля, 12:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Остап Маркевич впервые получит шанс поработать в Премьер-лиге

Сын знаменитого украинского тренера Мирона Маркевича Остап Маркевич станет новым наставником "Мариуполя". Он возглавит команду в новом сезоне, заменив на посту коуча Александра Бабича. Об этом, как о свершившемся факте сообщили в эфире программы "ТаТоТаке".

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Сейчас "Мариуполь" идет на восьмом месте и претендует на стыковые матчи за путевку в Лигу Европы. Напомним, по окончании сезона команды с пятого по восьмые места разыграют одно место в квалификации. А если Кубок Украины выиграет "Ворскла", то в плей-офф сыграют команды с 4 по 7 места.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Предыдущей командой Маркевича-младшего был одесский "Черноморец", с которым он расторг контракт в апреле. Под его руководством команда провела несколько матчей осенью, а затем так и не дождалась выхода из карантина. Весной "моряки" из-за финансовых проблем и вовсе оказались на грани банкротства.

Интересно, что за несколько дней до подписания контракта с "моряками" с Маркевичем загадочным образом расторг контракт "Агробизнес". Болельщики в соцсетях называют такое решение странным, ведь "Агробизнес" весьма успешно стартовал в нынешнем сезоне и на тот момент шел всего в трех очках от лидера.

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Ранее Остап Маркевич высказал свое мнение о том, как коронавирус изменит мировой футбол: "Не может игрок покупать золотые машины".

Смотрите, как "Мариуполь" обыграл "Днепр-1":

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Остап Маркевич Александр Бабич

Источник: Сегодня|Спорт

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