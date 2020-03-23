Таблица раздора: в УПЛ назвали реальным вариант, при котором "Динамо" останется без ЛЧ

В Премьер-лиге рассматривают две опции досрочного финиша сезона - с киевлянами в Лиге чемпионов либо с "Зарей"

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о вариантах итоговой турнирной таблицы высшего дивизиона в случае прекращения чемпионата страны. Напомним, ранее в связи с коронавирусом УЕФА назвал новую дату завершения сезона в европейских первенствах – 30 июня, хотя не исключены и запасные варианты – до 31 июля или до 31 августа.

"Если не сможем закончить чемпионат в сроки, установленные УЕФА, будем решать с клубами. У нас будет два варианта: завершить чемпионат так, как он выглядит сейчас. Или взять только первый этап, не брать во внимание 23-й тур. Будем предлагать этих два сценария", – заявил исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий

Согласно первому варианту из указанных Евгением Диким, еще одной командой от Украины в Лиге чемпионов, наряду с "Шахтером", должна стать луганская "Заря". Согласно второму – киевское "Динамо".

"По поводу вылета в Первую лигу также рассматривается несколько вариантов, – добавил Евгений Дикий. – Варианты есть, но пока оглашать мы их не будем. Нам надо провести дополнительные консультации с Украинской ассоциацией футбола. – Можно расширить лигу, какие-то кардинальные меры принять. Надо, чтобы все было согласовано с УАФ"

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Ранее в "Динамо" заявили, что чемпионат Украины точно нужно доигрывать. Капитан киевлян Сергей Сидорчук считает, что завершать первенство в его текущей точке нельзя.

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