Такого в истории еще не было: названа уникальность нового чемпионства "Шахтера"

Киев стал уже восьмым городом, в котором "Шахтер" оформил чемпионство Украины. Напомним, в субботу на НСК "Олимпийский" "горняки" обыграли "Александрию" 3:2 и досрочно, за пять туров до финиша, гарантировали себе золотые медали украинского первенства.

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Это чемпионство стало для "Шахтера" тринадцатым в истории. До этого чаще всего – пять раз – "горняки" становились "золотыми" в родном Донецке. Дважды чемпионские для себя матчи "оранжево-черные" проводили в Харькове. По разу – в Ужгороде, Одессе, Кривом Роге, Черкассах, Запорожье. А теперь в перечень городов, где "Шахтер" становился чемпионом Украины, попал и Киев. Напомним, матч "Шахтера" с "Александрией" 3:2 из-за ситуации с коронавирусом проходил при пустых трибунах.

Графика – канал "Футбол 1"

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

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Обзор чемпионского матча "Шахтер" – "Александрия" (3:2)

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