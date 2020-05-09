"Тесты на коронавирус закупить не успеем": клубы готовятся к возобновлению чемпионата Украины

В донецком "Олимпике" пожаловались на проблему и надеются на помощь

Национальные футбольные чемпионаты Европы потихоньку выходят из спячки. В том числе и наша Премьер-лига. Вчера мы рассказали, как чемпионат Украины вернется в игру: "Всем сдать тесты, а на тренажеры – в масках и перчатках". Однако не все так просто.

Одним из требований руководства отечественного футбола является тестирование всех людей, которые участвуют в тренировочном и игровом процессе. К слову, первый футболист в Украине заразился коронавирусом. Но клубы беспокоит проблема закупки тестов. В частности, генеральный директор "Олимпика" Алексей Антонов рассказал о новых проблемах после получения медицинских рекомендаций:

"Нам всем УПЛ разослала письма и рассказала, что есть рекомендации от МОЗ, УАФ и УПЛ. Они сделали 20 пунктов о безопасности. Основное – это перчатки, маски, термометр перед тренировками и сдача тестов. Когда будем проверяться, пока не знаем. 12 мая команда должна выходить на тренировки. Перчатки, маски и растворы мы сможем купить, а остальное не успеем. Посмотрим, как будут с нами взаимодействовать УАФ и УПЛ. Ребята все на месте, все готовы и рвутся в бой. В ближайшие два дня будем решать вопрос возобновления тренировок с президентом".

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Возобновление чемпионата Украины запланировано на 30 мая.

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