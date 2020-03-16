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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"То, что творят судьи, называется одним словом – беспредел", – президент киевского "Динамо"

16 марта, 09:37

Вадим Авдасев

Игорь Суркис заявляет, что не позволит уничтожить свой клуб

В одном из матчей 23-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разошлось ничьей с "Десной" в Чернигове. Гости сами привезли себе гол: крайне неудачно сыграл Караваев.

После встречи главный тренер "бело-голубых" Алексей Михайличенко поделился своими впечатлениями о матче "Десна" – "Динамо".Также нашел повод высказаться и президент столичного клуба Игорь Суркис. Правда, его слова были адресованы не игрокам, а судьям:

"Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом болельщикам. Но те, кто в футболе, кто понимает его, все видят и чувствуют. Я тоже чувствую и понимаю, что творят судьи на сегодняшний день. Они думают, что им так просто будет уничтожить "Динамо"? Не будет. Сегодня я молчу, а завтра буду говорить об этом громко потому, что так судить нельзя.

Играют две команды: дай играть в футбол, суди одинаково в одну и другую стороны. Я же ни слова не говорю за красную Кадири. Не говорю, что в Днепре неправильно удалили, когда мы 1:3 проиграли. Не говорю про карточки, которые Монзуль дала в двух матчах, хотя в Европе их в принципе не дают.

Они там сверху сидят и диктуют. Хорошо, мы посмотрим, как будут у них развиваться события, особенно в судейском корпусе. Я молчать не буду. Я трачу свои деньги, нервы и здоровье, но не дам, чтобы уничтожали команду. То, что было в матче с "Александрией", я могу назвать одним словом – беспредел".

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Смотрите, как "Динамо" играло с "Александрией" в чемпионате Украины

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футбол Динамо Киев Игорь Суркис судьи

Источники: isport.ua , Профутбол

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