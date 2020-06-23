"То, как мы играли, – это не футбол": капитан "Динамо" раскритиковал партнеров за матч с "Колосом"

Киевляне победили команду из Ковалевки со скандалом в связи с 11-метровыми

В понедельник вечером закрылся 27-й тур чемпионата Украины. Последний матч, в котором "Динамо" в борьбе вырвало победу у "Колоса", прошел на НСК "Олимпийский". Смотрите обзор скандального матча "Динамо" – "Колос".

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В поединке под дождем было несколько 11-метровых. Однак полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который вывел команду на поле с капитанской повязкой, сосредоточился на действиях своей команды:

"Не хочу комментировать судейство: есть свои люди, пусть комментируют. Я могу только о нашей игре говорить. А о нашей игре я ничего хорошего не скажу. Так, как мы сегодня играли, нельзя так играть. Вы же сами видели. Если бы мы показывали игру, как в предыдущих матчах, тогда да. А так, как сегодня, – это не футбол. Есть результат, но есть и неудовлетворение игрой. Результат приходит, когда есть качество игры. Возможно, где-то везение сегодня было на нашей стороне. Но нельзя играть так, как мы".

Победа над сельским коллективом вывела киевлян на второе место УПЛ. "Зарю" они опережают на три очка.

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Смотрите, как Виталий забивал за "Динамо" в чемпионате Украины

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