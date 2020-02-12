"Тобол" нокаутировал "Динамо": киевляне вели два мяча, но затем провалились в обороне

Вице-чемпион Украины впервые уступил на сборе в Турции

Киевское "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня на сборах в турецком Белеке киевское "Динамо" в рамках подготовки к весенней части чемпионата Украины проиграло костанайскому "Тоболу" со счетом 4:2. К 39-й минуте подопечные Алексея Михайличенко вели с разницей в два мяча 2:0. И оба забили после угловых. Однако затем пропустили четыре гола кряду. Напомним, накануне "Динамо" разошлось миром с БАТЭ 1:1, прервав серию из трех разгромных побед над визави.

Смотрите, как Фран Соль открыл счет на 12 минуте:

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А Дуэлунд удвоил преимущество киевского "Динамо":

"Динамо" – "Тобол" – 2:4

Голы: Соль, 12, Дуэлунд, 39 – Нургалиев (44, с пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (59), Аватисян (72).

"Динамо": Кучерук (Бушан, 46), Кузык, Романчук, Сирота, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуелунд (Шапаренко, 46), де Пена, Сухоручко, Соль.

Последний поединок на сборах столичный клуб проведет в субботу 15 февраля против Динамо из Тбилиси.

Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. Расписание и результаты контрольных матчей киевлян:

5 февраля. "Динамо" – "Олимпия" (Словения) – 5:0

6 февраля. "Динамо" – "Стремсгодсет" (Норвегия) – 3:0

9 февраля. "Динамо" – "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) – 4:1

11 февраля. "Динамо" – БАТЭ (Беларусь) – 1:1

12 февраля. 15:00. "Динамо" – "Тобол" (Казахстан) - 2:4

15 февраля. 16:00. "Динамо" К – "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Смотрите, как "Динамо" играло в этом сезоне в Лиге Европы

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