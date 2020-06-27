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Точно не перепутали? Утром "Зарю" считали фаворитом в матче тура с "Шахтером" на "Олимпийском"

27 июня, 15:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая и луганская команды сыграют в Киеве в субботу вечером на "Олимпийском"

В субботу проходят три матча чемпионата страны, и главный из них – в столице. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция "Шахтер" – "Заря". Два поединка сегодня начнутся в 17:00, а последний – в 19:30.

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Противостояние "Шахтера" и "Зари" является более важным для луганской команды, ведь она ведет борьбу с "Динамо" за второе место. Видимо, поэтому сегодня утром букмекерские конторы фаворитами называли подопечных Виктора Скрипника. Тогда как "горняки" неделю назад обеспечили себе "золото" чемпионата Украины. Коэффициент на успех номинальных гостей "Олимпийского" составлял около 2.40, а на донецкий клуб – 2.65.

Но днем все переменилось. Похоже, появилась информация, что "Шахтер" не собирается выпускать дублеров и будет сражаться за свою честь. Теперь уже предпочтение отдают парням Луиша Каштру, на них коэффициент колеблется около 2.15, при том, что на "Зарю" – в районе 3.05. Расстановка сил более-менее должна прояснить за час до поединка, когда команды официально огласят составы.

Узнайте, где смотреть матч "Шахтер" – "Заря".

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Также уменьшилась вероятность, что будет забито три мяча. Это значит, что ожидается борьба, а самым вероятным счетом является 1:1 (коэф. – 7.50). Главными голеадорами стать больше всех шансов имеют Владислав Кабаев (3.00) у луганчан и Фернандо (2.50) – у "горняков".

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Смотрите, как "Заря" разгромила донецкий "Олимпик" в чемпионате Украины

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