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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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ТОП-клуб из Италии заинтересовался игроком "Шахтера": футболиста хочет видеть лично главный тренер

26 марта, 17:30

Максим Перепелица

Итальянская "Рома" планирует подписать Виктора Коваленко

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, в услугах 24-летнего украинца заинтересована "Рома" и лично главный тренер команды Паулу Фонсека, знакомый с игроком по совместной работе в донецком клубе. Коваленко рассматривается руководством римлян, как возможный конкурент Лоренцо Пеллегрини за место в стартовом составе.

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Также отмечается, что "Рома" уже проявляла интерес к полузащитнику прошлым летом, но до конкретного предложения дело тогда не дошло. Виктор Коваленко отыграл за "Шахтер" в 182 поединках, отметившись 28 забитыми мячами и 12 ассистами. За национальную сборную он отыграл 25 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в шесть миллионов евро.

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Напомним, ранее Коноплянка приготовил дома ризотто, приняв вызов от шеф-повара "Шахтера" и сборной Украины, после чего передал эстафету челленджа "Сам себе шеф" Александру Зинченко.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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чемпионат Украины Шахтер Донецк чемпионат Италии Рома Италия Виктор Коваленко

Источник: La Gazzetta dello Sport

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