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Травма Никиты Бурды: жестокие новости для защитника "Динамо"

23 сентября, 22:24

Похоже, ключевой центрбек киевлян из-за "крестов" пропустит полгода. И это - в лучшем случае...

Никита Бурда

Никита Бурда / Фото: Getty Images

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Появились новые подробности по возможным срокам реабилитации ключевого защитника "Динамо" Никиты Бурды, который в воскресном матче с "Ворсклой" получил травму колена и смог покинуть поле только на носилках.

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Как стало известно, 24-летний Никита Бурда рискует пропустить более чем полгода и вернуться в строй аж под конец футбольного сезона, ближе к лету. У защитника – подозрение на разрыв крестообразных связок.

"По нашей информации, у Бурды "кресты", – сообщает Telegram-канал "Записки Динамовца". – Ориентировочно, мы сможем увидеть защитника в апреле/мае. Пожелаем Никите здоровья и терпения. Вернуться на поле еще сильнее! Скорейшего выздоровления, мы тебя ждем!"

Смотрите, как Бурда забивает за "Динамо"

Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

Смотрите, как "Динамо" громило в Полтаве "Ворсклу"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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