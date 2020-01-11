Травмированный защитник "Динамо" отправится в Турцию вместе с командой, где продолжит восстановление

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов прокомментировал ситуацию с восстановлением защитника Никиты Бурды после травмы и рассказал о результатах медобследования игроков после отпуска.
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"У Бурды была серьезная травма и операция. Он едет на сбор в Турцию, где будет продолжать свою реабилитацию. Важно, что он будет работать с реабилитологом и при этом находиться к коллективе, быть частью команды – в этом есть огромный положительный эффект. Тем более, что "Динамо" будет тренироваться в великолепном спортивном комплексе, где есть все необходимое для полноценной реабилитации", – заявил главный врач "Динамо"
Бурда перенес операцию в конце сентября, ожидается, что восстановление займет 5-6 месяцев. Бурда порвал крестообразную связку колена в матче восьмого тура чемпионата Украины против "Ворсклы".
Смотрите, как Бурда забивал за "Динамо":
Кстати, бывший игрок "Динамо" возглавил молодежную сборную Хорватии. Огнен Вукоевич будет просматривать футболистов.
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