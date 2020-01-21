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Травмы косят "Динамо": вслед за Цыганковым выбыл еще один лидер атаки

21 января, 14:09

Самый дорогой легионер киевлян Беньямин Вербич получил повреждение в победной игре с "Нефтчи"

Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Facebook

Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил травму во втором контрольном поединке киевлян на сборе в Турции. Напомним, накануне команда Михайличенко одолела "Нефтчи" 2:1, добыв свою первую победу в 2020 году. Однако далась она вице-чемпионам Украины дорогой ценой.

Обзор матча "Динамо" – "Нефтчи" (2:1)

Как стало известно сегодня, в одном из моментов матча против вице-чемпионов Азербайджана Беньямин Вербич почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб "Динамо" диагностировал у словенского футболиста незначительное растяжение мышц.

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Беньямин Вербич

Беньямин Вербич / Фото: Instagram

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Во вторник, 21 января, Вербич вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней.

Добавим, что именно Беньямина Вербича авторитетный портал Transfermarkt называет самым дорогим легионером "Динамо", оценивая стоимость словенского вингера киевлян в 6 миллионов евро.

Смотрите, как забивает Вербич

Отметим, что ранее из строя выбыл и самый дорогой украинец в составе "Динамо" Виктор Цыганков, которого оценивают в 20 млн евро. У Цыганкова обнаружен миозит – воспаление мышц.

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травма Динамо Киев Беньямин Вербич

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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