Тренер "Десны" назвал оригинальную причину поражения "Шахтеру" в чемпионате Украины

В минувшие выходные в украинской Премьер-лиге прошли очередные матчи. Вашему вниманию – результаты 30-го тура чемпионата Украины. В одном из них "Шахтер" уже в ранге чемпиона смог в Чернигове одолеть крепкую "Десну" со счетом 4:2.

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После встречи наставники команд высказали свои мысли о поединке. Кстати, на днях тренер "Десны" рассказал о шансах на Лигу чемпионов. Теперь же рулевой черниговской команды Александр Рябоконь в эфире программы "Профутбол" объяснил разницу между соперниками:

"Мы начали матч неплохо, но, насколько я помню, после первого момента "Шахтера" мы пропустили, а второй гол привезли себе сами. Кроме того, что футболисты "Шахтера" играют в футбол лучше, чем мы, они еще и не привозят голы в свои ворота. Было тяжело собраться психологически после двух пропущенных мячей за две минуты. Удалось забить со стандарта и остаться в игре, но... Стоит также отметить, что было очень много моментов в матче. Как у нас, так и у соперника".

"Десна" идет четвертой с отставанием от "Зари" в два очка, от "Динамо" – в одно.

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