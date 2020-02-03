Тренер "Динамо" перевел Кадара в молодежку и в Турции будет наигрывать какие-то тактические схемы

Венгерский защитник не принимал участия в последней вечерней тренировке киевлян на сборе в Турции

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко перевел центрального защитника венгра Тамаша Кадара в молодежную команду. И причина такого решения главного тренера – пока неизвестна. Ранее мы писали, как Михайличенко оценил игру с "Кайратом".

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Отметим, что 29-летний Кадар не принимал участия в последней вечерней тренировке команды на сборе в Турции. Место Тамаша в основе занял 20-летний защитник из молодежной команды Александр Романчук. Также главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал в шоу "Футбольный формат" о планах своей команды на втором зимнем сборе в Белеке.

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"На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав. Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры", – заявил Михайличенко.

Ранее мы сообщали, что лазарет "Динамо" пустеет и стало известно, когда травмированный Цыганков вернется в общую группу.

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