Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,66

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Тренер "Динамо" перевел Кадара в молодежку и в Турции будет наигрывать какие-то тактические схемы

3 февраля, 23:35

Венгерский защитник не принимал участия в последней вечерней тренировке киевлян на сборе в Турции

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко перевел центрального защитника венгра Тамаша Кадара в молодежную команду. И причина такого решения главного тренера – пока неизвестна. Ранее мы писали, как Михайличенко оценил игру с "Кайратом".

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Отметим, что 29-летний Кадар не принимал участия в последней вечерней тренировке команды на сборе в Турции. Место Тамаша в основе занял 20-летний защитник из молодежной команды Александр Романчук. Также главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал в шоу "Футбольный формат" о планах своей команды на втором зимнем сборе в Белеке.

Читайте также: Защитник "Динамо" устроил стрельбу в Турции, чтобы завладеть китом

"На предыдущем сборе и в Киеве мы больше закладывали функциональную готовность, а на втором уже будем наигрывать какие-то тактические схемы и расширенный основной состав. Я не считаю, что основной состав — это 11 человек. Это минимум 16-18 человек, с помощью которых можно варьировать разные тактические построения и схемы игры", – заявил Михайличенко.

Ранее мы сообщали, что лазарет "Динамо" пустеет и стало известно, когда травмированный Цыганков вернется в общую группу.

Смотрите также, как "Динамо" играло в декабре в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

молодежка Динамо Киев Алексей Михайличенко Тамаш Кадар

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч чемпионов Украины в 2020 годуФутбол
"Динамо" минимум на месяц теряет забивного новичкаЧУ по футболу
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо": украинский клуб разгромил чемпиона БеларусиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Войводина": где и когда смотреть второй матч чемпионов Украины в ТурцииФутбол
Скандальный футболист
Скандальный футболист "Динамо" сбежал из Киева на родину МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...