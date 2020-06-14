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Тренер "Колоса" о поражении "Шахтеру": "Не к лицу команде мастеров оглядываться на судью"

14 июня, 23:06

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Руслан Костышин признал преимущество "горняков" в классе и закономерность результата

В воскресенье завершился 26-й тур чемпионата Украины. Сегодня "Шахтер" минимально обыграл "Колос" благодаря голу Жуниора Мораеса. Команда из Ковалевки остается последней в топ-6 УПЛ, а "горняки" приблизились к золотым медалям на расстояние одной победы.

После поединка главный тренер коллектива из Ковалевки Руслан Костышин дал свою оценку событиям на поле:

"Все видят, что "Шахтер" в такой форме, с таким качеством, мастерством, что очень тяжело играть против него. Не только нам, но и "Динамо", "Десне". Думаю, выглядели достойно. Доволен отношением к тому, что мы договорились делать.

Конечно, мы не можем играть на встречных курсах с "Шахтером", атаковать постоянно. Разница в скорости, качестве, работе с мячом очень большая. Мы старались перекрывать зоны, страховать. В первом тайме нам удалось, во втором... Гол, который пропустили, надо смотреть. Не хочу о судье, хочется наоборот сказать, что наша команда не должна останавливаться. Все в штрафной остановились... Не к лицу команде мастеров останавливаться и смотреть на судью. Будет серьезный разговор, так не должно быть.

Под дождем у нас были лучше моменты, чем до дождя. Мы играли осторожно: не готовы физически противостоять "Шахтеру". Мы пока не в таких кондициях. Уступаем в командной скорости. "Шахтер" сильнее, ничего с этим не сделаешь".

Узнавайте все результаты 26-го тура чемпионата Украины.

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Смотрите обзор матча "Колос" – "Шахтер" (14 июня)

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футбол Шахтер Донецк Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: Телеканал "Футбол"

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