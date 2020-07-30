Тренер "Мариуполя" Бабич попрощался с клубом после поражения от "Колоса" в матче за Лигу Европы

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич после поражения от "Колоса" в финале плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы заявил, что он и его штаб покидают азовский клуб. Напомним, в среду вечером на НСК "Олимпийский" "Мариуполь" уступил "Колосу" 0:1, пропустив единственный гол в дополнительное время.

"Чтобы у нас сегодня был положительный результат, надо было забивать минимум два-три гола. По-другому у нас бы шансов не было. Я доволен своей командой и этими тремя сезонами, которые были у нас. Очень горд, что даже сегодня, играя против всех, мы до конца выдерживали свою линию. Я не шутил, когда говорил, что такого "Мариуполя" мы больше не увидим. История нашего тренерского штаба с "Мариуполем" заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим и команду, и болельщиков, и руководство. Мы не выполнили задачу – не попали в Лигу Европы. Мы честно это говорим. Но уходим с высоко поднятой головой. После этих трех сезонов мы стали только сильнее", – так Александр Бабич высказался о прекращении сотрудничества с "Мариуполем" в комментарии каналу "Футбол 1"

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"Матч с "Колосом" не мог повлиять на наше сотрудничество. Решение мы приняли, тренерский штаб поддержал это мое решение. Мы открыты для новых вызовов, хочется только денек-другой отдохнуть после насыщенного сезона"

"В "Мариуполе" сейчас будет большая ротация, будет очень много молодежи. Не стоит в ближайшем будущем ожидать в команде высоких задач. Это будет правильно. Есть потенциально очень хорошие футболисты, которые должны расти, играть и становиться сильнее через такие мужские матчи"

"Пока я не могу комментировать, начнется новый сезон украинской Премьер-лиги с Александром Бабичем или без. У нас завтра заканчивается контракт. После этого уже посмотрим, кто и где будет. Информация, будто я могу возглавить "Зарю", если Скрипник перейдет в "Днепр-1", – это все слухи. Чтобы что-то комментировать, нужно наличие официальной информации", – добавил Бабич, который был главным тренером "Мариуполя" с сентября 2017 года. В его штаб входили Юрий Беньо и Александр Лавренцов

Обзор матча "Колос" – "Мариуполь" (1:0)

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Ранее мы писали, что сын Маркевича Остап может возглавить "Мариуполь" по окончании этого сезона, получив шанс впервые в своей карьере поработать в Премьер-лиге.

Все подробности в спецтеме Плей-офф за Лигу Европы

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