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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тренер претендента на место в Лиге чемпионов – против скорого возобновления чемпионата Украины

12 мая, 09:10

Андрей Фоменко

Владимир Шаран считает, что эпидемия коронавируса еще не отступила

Европейские национальные чемпионаты по футболу возвращаются потихоньку к жизни. Команды проходят тесты на коронавирус, тренируются и ждет возобновления матчей. Чемпионат Украины собирается рестартовать 30 мая. Правда, некоторые клубы опасаются, что не успеют закупить тесты к возобновлению групповых занятий.

Кроме того, не у всех команд есть решимость продолжать сезон уже в мае. Например, главный тренер "Александрии" Владимир Шаран заявил, что не нужно спешить:

"Я считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет неправильно. В воскресенье, 10 мая, еще 419 людей заболели коронавирусом, поэтому я считаю, что еще рано начинать чемпионат".

Читайте также о том, что "Заря" не хочет доигрывать чемпионат в Киеве.

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"Александрия" на момент остановки сезона занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от "Зари" и "Динамо", расположившихся на второй и третьей позиции, всего на шесть очков. Так что теоретически подопечные Шарана не утратили шансов пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Смотрите, как в марте "Александрия" сражалась с "Динамо" в чемпионате Украины

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возобновление футбол чемпионат Украины Владимир Шаран ФК Александрия

Источник: Телеканал "Футбол"

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