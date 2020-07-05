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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тренер "Шахтера" повторил рекорд в количестве побед над тренером "Динамо"

5 июля, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда выиграла у киевской все четыре матча в чемпионате Украины

Субботнее украинское "Класико" на "Олимпийском" записало еще один факт в историю рекордов чемпионатов Украины. Как известно, "Шахтер" обыграл "Динамо" в 29-м туре УПЛ, выставив полурезервный состав.

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Эта победа стала третьей для наставника "горняков" Луиша Каштру над киевлянином Алексеем Михайличенко. Всего же в сезоне Премьер-лиги 2019/2020 "Шахтер" выиграл у "Динамо" все четыре матча. Однако во время первой встречи наставником "бело-голубых" был еще Александр Хацкевич. Таким образом, Каштру повторил рекорд Александра Рябоконя, пишет tribuna.com. Нынешний наставник "Десны" также трижды брал верх над Михайличенко: дважды в этом сезоне, еще раз – ранее. Тренер "Динамо" может порадоваться лишь единственной победе в сезоне над "горняками" – на ранней стадии Кубка Украины.

Интересно также, что вчера свой лишь второй мяч в ворота "Динамо" забил Евгений Коноплянка. Ранее полузащитник делал это еще 10 лет назад, когда выступал за "Днепр". Всего же в сезоне 2019/2020 он отличился пятью голами.

Читайте о том, что тренер "Шахтера" дал интервью France Football.

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Смотрите, как "Динамо" с Михайличенко проигрывало "Шахтеру" Каштру в конце мая

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футбол Динамо Киев Шахтер Донецк Алексей Михайличенко Луиш Каштру

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