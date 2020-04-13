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Тренер "Шахтера" рассказал, как команда будет выходить на тренировки после карантина

13 апреля, 14:30

Вадим Авдасев

Дарио Срна считает, что только на поле можно себя почувствовать футболистом

Несмотря на то, что карантин в Украине продолжается, спортсмены уже думают, как они будут возвращаться к занятиям. Один из тренеров "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями, как будут проходить тренировки чемпионов в ближайшее время. К слову, "Динамо" уже в понедельник проводит первые тренировки на базе.

Пока что, напомним, футболисты поддерживают форму в домашних условиях. Но этого мало, уверен помощник Луиша Каштру. В эфире программы "Великий футбол" Срна рассказал:

"У наc есть несколько идей. На базе два больших поля, и мы хотим разделить каждое пополам. Это позволит одному футболисту работать на одной половине поля. Это значит, что одновременно будут заниматься четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате.

Такой подход всем пойдет на пользу, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле. У нас изначально было несколько вариантов, как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Чтобы вернуть в кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы".

Читайте, что рассказал президент "Динамо" о едином телепуле в украинском футболе.

Смотрите, как "Шахтер" победил "Вольфсбург" в Германии в 1/8 финала Лиги Европы

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карантин футбол Шахтер Донецк Дарио Срна коронавирус тренировки

Источник: isport.ua

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