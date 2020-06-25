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Тренер "Ворсклы" пообещал "Динамо" интересное противостояние в финале: "У Кубка свои законы"

25 июня, 19:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юрий Максимов уверен, что полтавская команда сможет достойно противостоять киевлянам

Второй полуфинальный поединок Кубка Украины оказался более зрелищным, чем первый, когда "Динамо" легко прошло "Минай". Вчера же вечером 16-летний вратарь взял три пенальти от "Мариуполя" и вывел "Ворсклу" в финал Кубка.

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В решающем поединке турнира 8 июля "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо", чьи цвета в свое время защищал нынешний наставник полтавского коллектива. После успеха в Мариуполе Юрий Максимов в комментарии сайту УАФ рассказал об ожиданиях от финала:

"Динамо" считается фаворитом? Знаете, у кубкового турнира свои законы. Вот два года назад, когда возглавляемая мной "Кешла" в финале Кубка Азербайджана играла с "Габалой", выше расценивались шансы команды Романа Григорчука – украинского специалиста. Но трофей достался именно моим ребятам.

В конце концов, и когда в 2009 году "Ворскла" играла в финале с "Шахтером", большинство отдавало предпочтение "горнякам", однако кубок уехал в Полтаву. Чувствую, что 8 июля также будет очень интересное противостояние".

После игры в Мариуполе "Ворскла" горячо отпраздновала выход в финал Кубка: видео из раздевалки.

Смотрите, как "Ворскла" добыла путевку в финал в противостоянии с "Мариуполем" в серии пенальти

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футбол финал Динамо Киев Кубок Украины Ворскла Полтава Юрий Максимов

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