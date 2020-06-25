Тренер "Ворсклы" пообещал "Динамо" интересное противостояние в финале: "У Кубка свои законы"

Второй полуфинальный поединок Кубка Украины оказался более зрелищным, чем первый, когда "Динамо" легко прошло "Минай". Вчера же вечером 16-летний вратарь взял три пенальти от "Мариуполя" и вывел "Ворсклу" в финал Кубка.

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В решающем поединке турнира 8 июля "Ворскла" сыграет с киевским "Динамо", чьи цвета в свое время защищал нынешний наставник полтавского коллектива. После успеха в Мариуполе Юрий Максимов в комментарии сайту УАФ рассказал об ожиданиях от финала:

"Динамо" считается фаворитом? Знаете, у кубкового турнира свои законы. Вот два года назад, когда возглавляемая мной "Кешла" в финале Кубка Азербайджана играла с "Габалой", выше расценивались шансы команды Романа Григорчука – украинского специалиста. Но трофей достался именно моим ребятам. В конце концов, и когда в 2009 году "Ворскла" играла в финале с "Шахтером", большинство отдавало предпочтение "горнякам", однако кубок уехал в Полтаву. Чувствую, что 8 июля также будет очень интересное противостояние".

После игры в Мариуполе "Ворскла" горячо отпраздновала выход в финал Кубка: видео из раздевалки.

Смотрите, как "Ворскла" добыла путевку в финал в противостоянии с "Мариуполем" в серии пенальти

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