Тренер "Зари" Скрипник рассказал о возможной работе в России

В минувшем сезоне УПЛ луганская "Заря" заняла третье место, составив "Динамо" серьезную конкуренцию в борьбе за "серебро", а ее тренер Виктор Скрипник стал открытием чемпионата. Неудивительно, что его персоной заинтересовались сразу несколько хорошо известных клубов. Также Скрипник прокомментировал слух о сливе матча "Динамо".

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Хотели видеть в своих рядах бывшего защитника сборной Украины и россияне, о чем тренер рассказал YouTube-каналу "Та то таке":

"Отказ российским клубам — совокупность всех факторов. Как бы ты ни хотел, нельзя сказать, что спорт вне политики. Он все равно в политике. Не я один принимаю такие решения и знаю, что это будет, как говорил герой одного фильма: "Меня не поймут здесь и плохо примут там". Это то, что пугает и чего не хочется получить. Топовые клубы — "Спартак", "Динамо", "Вердер" — это спортивный вызов, высшая футбольная материя, которую хочется заполучить и ей соответствовать... Но на данный момент я — это "Заря". Не жду ничего. Я не один принимаю решение. У меня есть семья, для которой я живу. У меня есть три человека, которые мной могут командовать — жена и двое детей. Еще раз говорю, мне поступали предложения, я разговаривал, но принял решение, о котором не жалею".

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в чемпионате Украины:

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