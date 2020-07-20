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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Тренера сельской команды, обыгравшей "Динамо", назвали лучшим в 32-м туре УПЛ

20 июля, 13:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лучшим игроком стал полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский, выведший команду в ЛЕ

Сегодня украинская Премьер-лига назвала лауреатов 32-го, последнего, тура сезона 2019/2020. Лучшим тренером признали наставника сельской команды из Ковалевки Руслана Костышина, ведь "Динамо" сенсационно проиграло "Колосу" в последнем туре. Всеукраинское объединение тренеров особенно оценило его мастерство в работе с кадрами, умение варьировать тактику и, естественно, результат.

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А вот лучшим игроком экспертный совет назвал Дмитрия Хомченовского из "Зари". Несмотря на то, что луганчане добыли лишь ничью в домашнем матче с черниговской "Десной" и не смогли подняться на второе место, гол полузащитника вывел подопечных Виктора Скрипника на третью позицию. Бронзовые медали позволят "Заре" стартовать в Лиге Европы сразу с группового раунда.

В экспертный совет входят: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев. По мнению специалистов, на звание лучшего в туре также претендовал нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга, который сделал дубль в ворота "Ворсклы".

Читайте также: лучшим бомбардиром чемпионата Украины стал форвард "Шахтера".

Смотрите, как Хомченовский забивал за "Зарю" в чемпионате Украины

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