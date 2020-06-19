"Тренерское кресло в "Динамо" – электрический стул": Ребров – о возвращении в Киев

На днях главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров во второй раз стал чемпионом Венгрии, а затем рассказал, действительно ли с ним связывались представители киевского "Динамо" и турецкого "Фенербахче" и предлагали работу.

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"О "Динамо" вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет недостоверную информацию. Тренерское кресло в "Динамо" – как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтеру" – и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая порой совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете".

Сергей Ребров/Фото fradi.hu

Турецкие СМИ сообщали, что Ребров подписал контракт с "Фенербахче", за который успел поиграть в качестве футболиста. В прессе даже появилась сумма зарплаты, которую украинец будет зарабатывать в Турции – ему предлагали всего 1,2 млн евро – это даже меньше, чем он зарабатывает в Венгрии.

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Тем не менее, сам Ребров слухи о переезде в Турцию называл выдумкой.

"Когда слухи стали связывать меня с "Фенербахче", вакансия тренера была там открыта. Но никаких реальных предложений мне не поступало…", – ответил украинский тренер изданию "Футбольный клуб".

Добавим, что это уже четвертый чемпионский титул в тренерской карьере Сергея Реброва. До "Ференцвароша" он дважды приводил к национальному "золоту" киевское "Динамо".

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