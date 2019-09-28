Три гола, незабытый пенальти и ошибка рефери: обзор матча "Карпаты" -"Колос" в ЧУ

"Колос" из Ковалевки увез победы из Львова над "Карпатами" в матче 9-го тура чемпионата Украины. Гости открыли счет уже на восьмой минуте, в середине первого тайма пропустили, а перед свистком на перерыв снова вышли вперед. Во втором тайме львовяне имели прекрасный шанс, чтобы отыграться, но Франческо Ди Франко не реализовал пенальти.

Кстати, во время назначения этого пенальти арбитр допустил ошибку, которая могла повлиять на исход матча. Иван Бондарь безошибочно зафиксировал игру рукой в собственной штрафной в исполнении игрока Колоса, однако перепутал виновника эпизода и выписал предупреждение не Вадиму Парамонову, а Александру Черноморцу. Дело в том, что у Парамонова на тот момент уже был "горчичник", который должен был превратиться в удаление.

К слову, арбитр встречи не жалел предупреждений, выписав на две команды 10 желтых карточек., при этом три из них – в первые пять минут встречи.

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"Карпаты" – "Колос" – 1:2

Голы: Назарина (28) – Смирный (8), Волков (44)

"Карпаты": Пидкивка, Халль, Дубинчак, Вакуленко, Мартинс, Ди Франко (Лоренцен, 76), Назарина, Клец (Войкович, 65), Понде, Жоао Диого, Кириленко (Бойчук, 58).

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"Колос": Волынец, Черноморец, Максименко, Зозуля, Парамонов, Ильин (Кожушко, 80), Ориховский, Костышин (Рябов, 69), Волков, Нехтий, Смирный (Кизилатеш, 56).

Предупреждения: Клец (2), Ориховский (4), Костышин (5), Жоао Диого (26), Назарина (28), Парамонов (67), Вакуленко (71), Кизилатеш (73), Черноморец (74), Нехтий (83).

Напомним, что в прошлом туре "Колос" отобрал очки у представителя Лиги Европы "Александрии".

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