Три гола за восемь минут: Каштру раскрыл секрет убойной концовки "Шахтера" в игре с "Олимпией"

Луиш Каштру / Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал выигрыш воскресного спарринга с люблянской "Олимпией" на сборе в Турции. Напомним, "Шахтер" одержал первую волевую победу в 2020 году, на пропущенный от словенцев мяч в первом тайме мяч ответив тремя голами в последние 8 минут игры.

"Шахтер" – "Олимпия" (3:1). Обзор первого тайма

"Шахтер" – "Олимпия" (3:1). Обзор второго тайма

- Первый тайм нам не удался, – признал после игры с "Олимпией" главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – У нас был только один удар по воротам. Мы не прессинговали, не контролировали игру. Второй тайм был совершенно другим. Мы полностью контролировали матч, соперник практически не добирался до наших ворот. Мы нормально создавали моменты, забили три гола, но могли и больше. Во втором тайме нам удалось проводить атаки через середину, фланги. Была большая вариативность игры. 3:1 – заслуженно. Результат сегодня волновал меньше всего, но побеждать приятно. Ребята выложились. Я доволен.

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- Сегодня самый холодный день на сборах. Как на игру повлияли климатические условия?

- Не погода повлияла. Повлиял соперник и то позиционирование, которое он демонстрировал в течение всего матча. Они сели глубоко, было тяжело вскрывать зоны, прорываться в последнюю треть. Но с большой работой мы смогли их разобрать и забить. Мы хотели забивать.

- Как оцените игру Витао?

- Додо в олимпийской сборной Бразилии. У нас был только один правый защитник – Сергей Болбат. Подумали, что Витао мог бы сыграть на этой позиции благодаря своим качествам. Он достаточно быстр, хороший пас, отличная правая нога, отличная позиционная игра. Он выполнил функции эффективно, хорошо себя проявил, – подытожил Луиш Каштру.

Ранее мы рассказывали, что "Шахтер" представил эпичное промо к матчу с "Бенфикой" в Лиге Европы. "На первый взгляд, мы как небо и земля. Но жажда к покорению вершин привела нас друг к другу", – говорится в анонсе поединка, который состоится 20 февраля в Харькове.

Отметим, что аналитики считают "Бенфику" фаворитом в двухматчевом противостоянии с "Шахтером" (ответный поединок пройдет в Лиссабоне 27 февраля). На выход португальцев в следующий раунд Лиги Европы установлен коэффициент 1.67, а на проход чемпионов Украины – 2.20. Иными словами, вероятность суммарной победы лиссабонцев оценивается в 57 процентов, а "горняков" – в 43 процента.

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Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

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