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"Три красных – все по делу": эксперт прокомментировал скандальный матч чемпионата Украины

9 марта, 15:35

Александр Трикиша

Эксперт оценил работу главного арбитра матча "Днепр-1" - "Мариуполь"

22-й тур чемпионата Украины ознаменовался девятью удалениями в шести матчах! При этом три из них на счету "Мариуполя" в поединке с "Днепр-1" (0:3). Первую главный арбитр показал после применения Системы видеопомощи арбитрам (VAR). Эксперт программы "Великий футбол" Вячеслав Шевчук считает, что все красные карточки были показаны по делу.

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"Я внимательно пересмотрел моменты с красными карточками. Первая карточка – Чоботенко. Арбитр дает желтую, но благодаря VAR дает красную. Для меня это не красная, а даже бордовая – человек прыгает двумя ногами, просто уничтожает соперника. Сразу нужно вызывать клинику.

Вторая карточка – Яворский. Человек пробрасывает на фланге, он сбивает. Дали желтую – хорошо. Но вторая желтая, опытный же игрок, сделай выводы! Нападающий принимает мяч спиной к воротам, он его просто сбивает. Если уже дали одну желтую, то он думал, что не дадут вторую? Думайте мозгами.

Дальше – Игнатенко. Выставляет на Кравченко высоко локоть, прямо бьет. Три красных – все по делу", – считает Вячеслав Шевчук.

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Интересно, что после матча главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич заявил, что Арбитр отработал на "отлично". Что мы можем – только пожать руки. "Справедливый VAR" и "отличный арбитр": реакция тренеров на удаления в матче "Днепр-1" – "Мариуполь".

Смотрите обзор феерического матча "Колос" – "Шахтер" – 3:4:

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чемпионат Украины ФК Мариуполь удаление Вячеслав Шевчук Днепр-1

Источник: Канал Футбол

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