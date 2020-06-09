Українська
$ 26,6
30,15

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу
  4. "Турецкие СМИ - большие фантазеры": агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту

"Турецкие СМИ – большие фантазеры": агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту

9 июня, 00:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вадим Шаблий утверждает, что не вел переговоров от имени наставника "Аланияспора"

История с поиском тренера для киевского "Динамо" продолжает развиваться. Накануне турецкое издание Fotospor сообщило, что тренер Эрол Булут представил проект развития "Динамо", причем сделал это через агента Вадима Шаблия.

Однако в воскресенье поздно вечером Шаблий опроверг свое участие в этой процедуре. Агент ответил в соцсетях на информацию о том, что через него киевляне контактировали с наставником "Аланияспора":

"Информация о том, что я якобы веду переговоры с "Динамо" от имени турецкого тренера Эрола Булута не отвечает действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством "Динамо" у меня не было. Турецкие СМИ или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы – думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как "Динамо".

Читайте о том, что Премьер-лига назвала неожиданного лучшего футболиста 25 тура.

Реклама

Смотрите, как "Динамо" уступило "Шахтеру" в чемпионате Украины 31 мая

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция тренер футбол Динамо Киев Алексей Михайличенко

Источник: Facebook

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в УПЛ: в
Коронавирус в УПЛ: в "Карпатах" протестировали уже 68 человек. Как команда будет выходить из карантинаЧУ по футболу
"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Долгожданное
Долгожданное "Класико"! Онлайн матча "Шахтер" – "Динамо"ЧУ по футболу
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
"9 июня у нас запланирован ПЦР-тест": гендир "Зари" ответил на обвинения в адрес клубаЧУ по футболу
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тура
Чемпионат Украины возобновился: расписание, результаты, трансляции 24 тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять