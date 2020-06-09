"Турецкие СМИ – большие фантазеры": агент опроверг интерес киевского "Динамо" к Булуту

Вадим Шаблий утверждает, что не вел переговоров от имени наставника "Аланияспора"

История с поиском тренера для киевского "Динамо" продолжает развиваться. Накануне турецкое издание Fotospor сообщило, что тренер Эрол Булут представил проект развития "Динамо", причем сделал это через агента Вадима Шаблия.

Однако в воскресенье поздно вечером Шаблий опроверг свое участие в этой процедуре. Агент ответил в соцсетях на информацию о том, что через него киевляне контактировали с наставником "Аланияспора":

"Информация о том, что я якобы веду переговоры с "Динамо" от имени турецкого тренера Эрола Булута не отвечает действительности. Я не знаком с ним, никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством "Динамо" у меня не было. Турецкие СМИ или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы – думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как "Динамо".

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