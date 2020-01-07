Турецкий гранд может "увести из под носа" игрока у "Динамо"

Бенито еще может не перейти к киевлянам

Бенито

Нигерийский вингер Бенито может стать игроком "Галатасарая", сообщает Ajansspor. Турецкий клуб ищет игроков группы атаки после ухода двух футболистов.

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Ранее "Динамо" сообщило, что согласовало 3,5-летний контракт с 21-летним футболистом. Если Бенито успешно пройдет медосмотр 10 января, киевский клуб подпишет футболиста.

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Основная позиция – левый вингер, также способен сыграть на позициях правого вингера и центрального нападающего.

Последним его клубом был российский "Тамбов", за который он забил три гола и сделал один ассист в 35 матчах. Бенито – игрок сборной Нигерии U-23, в составе которой принял участие в Кубке африканских наций.

Кстати, защитник "Динамо" останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезона. Тамаш Кадар остается игроком киевлян.

Также добавим, что "Динамо" сослало Гармаша в Турцию к Морозюку. Полузащитник Денис Гармаш перешел в "Ризеспор" – пока на шесть месяцев.

Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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