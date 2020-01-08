У "Динамо" еще минус один: Сидклей вернулся на родину в надежде побороться за Кубок Либертадорес

Аренда защитника пока рассчитана до 31 декабря 2020 года

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

26-летний защитник "Динамо" Сидклей перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс". Соглашение рассчитано на год – до 31 декабря 2020 года. Ранее мы сообщали, что игрок "Динамо" ушел в самоволку.

Напомним, что бразилец перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона Сидклей не смог закрепиться в основном составе "Динамо", проведя во всех турнирах 23 матча (17 – в чемпионате Украины, 1 – в розыгрыше национального Кубка и 5 – в Лиге Европы) и забив один мяч. В нынешнем сезоне защитник не провел ни одного поединка за киевлян.

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

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Отметим, что Сидклей уже выступал за "Коринтианс". Именно перед переходом в "Динамо", в первой половине 2018 года, защитник провел за команду 11 матчей в бразильской Серии "А" и 5 игр в Кубке Либертадорес, забив два мяча. По итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации самого престижного клубного турнира Южной Америки – Кубка Либертадорес.

Ранее мы писали, что другой защитник "Динамо" Тамаш Кадар останется в клубе и будет готовиться ко второй части сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что венгр может вернуться на родину, где им интересуется "Фехервар".

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