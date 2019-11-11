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"У "Динамо" в команде тоже играет афроамериканец": Кривцов о болельщиках киевлян и забитом мяче

11 ноября, 11:33

Защитник "горняков" считает, что столичному клубу должно быть стыдно за поведение фанатов

Сергей Кривцов

Сергей Кривцов / Фото: Reuters

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Вчерашний скандальный матч 14 тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" прокомментировал автор единственного гола защитник "горняков" Сергей Кривцов. Ранее мы рассказывали, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру назвал позором расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо" и после заявления покинул пресс-конференцию.

Смотрите видео комментария Сергея Кривцова:

"Давно не забивал, а тут в такой важной игре, с принципиальным соперником получилось забить такой важный гол. И довести игру до нашей победы, – рассказал Кривцов о забитом мяче. – Играли в десятером, в конце уже было немножко тяжеловато, но, слава Богу, проявили характер, бились друг за друга сегодня, никого нельзя упрекнуть в каком-то там нежелании или сохранении сил. Когда последний раз забивал победные голы? Если честно, и не помню. Я в принципе, последний свой гол забил довольно таки давно".

Смотрите гол Сергея Кривцова в ворота киевского "Динамо":

Оценил Сергей и поведение болельщиков, ответив на вопрос, должно ли быть за это стыдно ФК "Динамо"? Ранее появилось видео расистских оскорблений фанатов "Динамо" в адрес футболистов "Шахтера".

"Должно. Потому что должна хоть какая-то проводиться работа, какой-то разговор. У них тоже в команде играет афроамериканец. И это как минимум некрасиво по отношению к своему же футболисту. Ребята из "Динамо" подходили к болельщикам, пытались что-то объяснить, но они уже не слышали никого… Но Бог им судья. Опять-таки это воспитание, наверное..."

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Естественно после этой победы, когда донецкая команда оторвалась от "Динамо" на 13 очков, интересно было уточнить у Кривцова, можно ли считать, что "Шахтер" уже чемпион Украины?

"Нет, конечно, пока есть математические шансы нас догнать, мы еще не чемпионы. Нам еще предстоит сыграть много матчей. Мы не расслабляемся. И будем двигаться дальше по своему пути к "золоту", – подытожил защитник.

Также мы писали, чтоТайсон рассказал, почему показал ультрас "Динамо" средний палец: "Это подло! Я не стану молчать".

Все подробности в спецтеме "Шахтер" vs "Динамо"

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расизм болельщики чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк премьер-лига Сергей Кривцов

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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