"У футболистов не такие большие зарплаты": игрок "Зари" – против сокращения доходов на карантине

Богдан Леднев не видит повод, чтобы клубы в Украине шли на понижение выплат

Во время вынужденной паузы во многих футбольных национальных чемпионатах идут на снижение зарплат. Чаще предложение исходит от клубов, но порой инициаторами выступают и сами игроки. Неделю назад украинский клуб существенно сократил зарплаты футболистам – первым на непопулярный шаг пошел "Львов". Также стало известно, что несколько понизил выплаты "Колос", а позже заговорили об этом и в киевском "Динамо".

Сегодня свое мнение по этому поводу высказал атакующий полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев. К слову, читайте, как два игрока "Шахтера" и один "Динамо" вошли в число самых перспективных по версии УЕФА. 22-летний Леднев, уроженец городка Сквира в Киевской области, права на которого принадлежат "Динамо", считает, что он и его коллеги не так много зарабатывают:

"В "Заре" нам еще ничего не объявляли, не было никаких разговоров. В Европе люди получают по 20 миллионов в год, они могут себе позволить сокращение и на 20%. В Украине у футболистов не такие большие зарплаты, чтобы пойти и сказать это самим. В Европе деньги идут от трансляций, билетов. В Украине это не главный вид заработка у клубов. Не вижу причины, почему у нас должны сокращать зарплаты в футболе".

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