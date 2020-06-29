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У "Карпат" нет денег даже доехать на матч в Мариуполь – клуб на гране прекращения существования

29 июня, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Во Львове думают создать новый клуб, чтобы в следующем сезоне играть в низших дивизионах

Похоже, не все команды украинской Премьер-лиги дойдут до финиша сезона. Как мы утром сообщали, "Карпаты" снимутся с чемпионата Украины из-за нехватки финансирования. Ситуация во львовском клубе критическая, он находится на грани того, чтобы прекратить существование.

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В среду, 1 июля, "Карпаты" должны сыграть перенесенный матч УПЛ с "Мариуполем". Однако у клуба нет денег, чтобы даже доехать в Донецкую область. Об этом на официальном сайте "Карпат" рассказал исполнительный директор Ростислав Ящишин:

"Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании "Крисал Холдингс"... Встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями.

Мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, необходима солидная дотация... После смены собственника компании "Мендил Лимитед" Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби.

Однако после отсутствия диалога с компанией "Крисал Холдингс" Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом. Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители "Крисал Холдингс" наконец обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс".

Заметим, что Смалийчук недавно выкупил 50% акций у Петра Дыминского, а вторая половина принадлежит компании, которую связывают с Игорем Коломойским. За четыре тура до финиша "Карпаты" занимают последнее место в украинской Премьер-лиге.

В начале июня "Карпаты" ушли на карантин из-за коронавируса, но недавно вернулись на один матч.

Смотрите, как "Карпаты" играли вничью со "Львовом" в чемпионате Украины

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