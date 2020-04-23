У Кличко появился конкурент в борьбе за кресло мэра: скандальный футболист "столько бы всего поднял"

Хотя ранее Алиев рассказывал о готовности стать главным тренером

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев знает, чем бы хотел заниматься в будущем. Скандальный украинский футболист заявил о желании пойти в политику и стать мэром Киева. Хотя недавно деятельный Алиев рассказал о готовности стать главным тренером.

"Я бы с удовольствием стал мэром Киева. Я бы столько всего в плане спорта поднял", – сказал Алиев.

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А на минувшей неделе появилась информация, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. Футбольный агент Александр Панков анонсировал участие экс-игрока киевлян в боях. Бывший футболист также подтвердил эту информацию.

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Александр Алиев / Фото: Instagram

Напомним, что 35-летний бывший футболист играл за "Динамо" и сборную Украины. Также игрок выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух". После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Ранее мы писали о том, что Александр Алиев даже после теста продолжает верить, что коронавирус – фейк.

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