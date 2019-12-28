У клуба из чемпионата Украины серьезная задолженность перед игроками – СМИ

"Карпаты" на дне турнирной таблицы / Фото: Facebook

У львовских "Карпат" долг перед командой по зарплате. Игрокам не выплатили зарплату за 2,5 месяца

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По данным СМИ, перед отпуском рассчитались только с легионерами. Также у львовской команды нет премиальных.

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Ранее о задолженности по зарплате говорил главный тренер Роман Санжар. Сообщалось, что месячная зарплатная ведомость "Карпат" – 3 млн гривен.

Напомним, на зимнюю паузу львовский клуб ушел последним, имея в своем активе 11 очков и отставая от предпоследней команды – полтавской "Ворсклы" – на три пункта.

Кстати, "Динамо" за акцию болельщиков против Суркисов оштрафовано на 300 тысяч. В свою очередь "Десна" наказана за поведение болельщиков и вынуждена закрыть фанатский сектор.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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