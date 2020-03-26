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"У Лобановского – великое имя и значительные успехи": бывший игрок "Динамо" рассказал о легендарном наставнике

26 марта, 17:59

Максим Перепелица

Александр Головко отметил, что Лобановский показал, как переводить зарплату в результат

Бывший игрок "Динамо" Александр Головко рассказал о приходе Валерия Лобановского главным тренером в киевский клуб в 1996 году. Кстати, чемпион мира из киевского "Динамо" на карантине уехал работать в село.

"Мы не боялись, не опасались – был интерес, это если я за себя буду говорить. У Лобановского – великое имя и значительные успехи. Его приход воспринимался как проверка и собственной способности в футболе. Валерий Васильевич собрал нас, заверил, что не будет особых изменений в коллективе, и сказал: "Ну что ж, пошли работать". Вот именно эта фраза стала ключевой – раз тебя оставляют в команде и хотят посмотреть, на что ты способен, ты выходить и доказывать.

Если нет – за тобой стоит уже следующий, кто готов выйти и показать себя. Большая заслуга Лобановского не только как тренера, но и как менеджера – что он показал, как в наши непростые времена переводить зарплату в результат. Я говорю, что другие команды бегали больше, чем мы, прыгали больше, чем мы, а достичь ничего не могли. По километражу, прыжками они были лучше, а выигрывало почему именно "Динамо". Потому что суть была в системном подходе клуба к достижению результата, причем, с прицелом не только на всеукраинский, но и на международный уровень. Это было сделано так грамотно, что за это надо аплодировать", – сказал Головко.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Александрию" в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Валерий Лобановский Александр Головко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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