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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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У луганской "Зари" – лучшие игрок и тренер чемпионата Украины в 30-м туре

13 июля, 13:34

Олег Люлька Олег Люлька

Виктор Скрипник и Владислав Кочергин удостоились наград за уверенную победу своего клуба над "Колосом"

Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Оба приза достались представителям "Зари", которая на уикенде обыграла "Колос" 2:0 и за два тура до финиша вышла на второе место в турнирной таблице, которое дает пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

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Лучшим игроком 30-го тура признан полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, забивший оба мяча своей команды в матче с "Колосом". По итогам голосования экспертов, Кочергин обошел Беньямина Вербича из "Динамо" и Тараса Завийского из "Олимпика".

Между тем звания лучшего тренера минувшего тура украинской Премьер-лиги удостоился наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Смотрите, как "Заря" обыграла в Киеве "Колос"

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Напомним, что в других матчах 30-го тура УПЛ в топ-шестерке "Шахтер" обыграл в гостях "Десну" 4:2, а "Динамо" разошлось миром с "Александрией" 2:2. Таким образом вторую строчку турнирной таблицы УПЛ занимает "Заря", у которой – 57 пунктов. У "Динамо" – 56 очков, у "Десны" – 55.

В следующем туре, 16 июля, "Динамо" принимает "Зарю", а "Десна" – "Александрию".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник Владислав Кочергин УПЛ

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