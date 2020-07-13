У луганской "Зари" – лучшие игрок и тренер чемпионата Украины в 30-м туре

Виктор Скрипник и Владислав Кочергин удостоились наград за уверенную победу своего клуба над "Колосом"

Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Оба приза достались представителям "Зари", которая на уикенде обыграла "Колос" 2:0 и за два тура до финиша вышла на второе место в турнирной таблице, которое дает пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

Реклама

Лучшим игроком 30-го тура признан полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, забивший оба мяча своей команды в матче с "Колосом". По итогам голосования экспертов, Кочергин обошел Беньямина Вербича из "Динамо" и Тараса Завийского из "Олимпика".

Между тем звания лучшего тренера минувшего тура украинской Премьер-лиги удостоился наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Смотрите, как "Заря" обыграла в Киеве "Колос"

Реклама

Напомним, что в других матчах 30-го тура УПЛ в топ-шестерке "Шахтер" обыграл в гостях "Десну" 4:2, а "Динамо" разошлось миром с "Александрией" 2:2. Таким образом вторую строчку турнирной таблицы УПЛ занимает "Заря", у которой – 57 пунктов. У "Динамо" – 56 очков, у "Десны" – 55.

В следующем туре, 16 июля, "Динамо" принимает "Зарю", а "Десна" – "Александрию".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама