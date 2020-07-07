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У Луиша Каштру в "Шахтере" новый помощник: "Цели: побеждать и завоевать как можно больше трофеев"

7 июля, 19:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский специалист будет отвечать за профилактику травм и восстановление футболистов

Сегодня "Шахтер" собрался на базе после двух выходных, которые команда получила после победы над "Динамо" в чемпионате Украины. Перед началом тренировки Луиш Каштру представил своего нового ассистента Педру Бриту. Он заменил на этой должности Филипе Селиккаю, который принял предложение возглавить молодежную команду "Спортинга".

"Вначале даже не поверил. Прийти в клуб, который является европейским грандом, это большое счастье! С мистером Луишем Каштру познакомился в прошлом сезоне в "Витории Гимарайнш". Мы работали вместе с тренерским штабом один год, я был больше интегрирован в медицинский департамент. Конечно, за "Шахтером", за всеми результатами следил, потому что знакомые мне люди трудятся здесь", – признался Бриту официальному сайту "Шахтера".

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Педру Бриту

Педру Бриту / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Педру Бриту окончил спортивные курсы в университете Порту в 2009 году, после чего успел поработать в двух полупрофессиональных клубах, а затем пошел на повышение в клуб второй лиги Португалии "Трофенсе". В его задачи входил контроль тренировок, восстановление игроков и профилактика травм. Предыдущие пять лет он работал в "Витории Гимарайнш".

В "Шахтере" специалист будет выполнять свои привычные функции по профилактике травм и восстановлению футболистов, а цели у него – завоевать как можно больше трофеев.

"Буду интегрирован в тренерский штаб и стану работать совместно с медицинским департаментом. Контроль тренировочного процесса, профилактика травм и восстановление. Цели те же, что и у клуба: побеждать и завоевать как можно больше трофеев", – добавил тренер.

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Новости про "Шахтер" можно смотреть на канале "горняков", который доступен на сервисе Oll.tv.

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Источники: Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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