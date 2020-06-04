"У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю": Суркис – о возвращении Семина в "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался обсуждать вариант приглашения в команду российского тренера Юрия Семина, который был недавно уволен из московского "Локомотива". После этого в СМИ появились слухи, что Семин может вернуться в "Динамо", где он уже работал дважды.

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"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", – сказал Суркис.

Напомним, Семин возглавлял "Динамо" с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. В первый свой приход Семин выиграл с клубом чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл будущему победителю турнира донецкому "Шахтеру". Недавно Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в 2009 году был ошибкой.

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После возвращения в 2010 году повторить свой успех тренеру не удалось. После поражения от "Шахтера" в Донецке он был уволен, а его место занял Олег Блохин. Ранее сам российский тренер высказался о предложении киевского "Динамо" возглавить команду.

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