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  4. "У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю": Суркис - о возвращении Семина в "Динамо"

"У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю": Суркис – о возвращении Семина в "Динамо"

4 июня, 18:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Российский тренер дважды тренировал "Динамо", третьего прихода можно не ждать

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказался обсуждать вариант приглашения в команду российского тренера Юрия Семина, который был недавно уволен из московского "Локомотива". После этого в СМИ появились слухи, что Семин может вернуться в "Динамо", где он уже работал дважды.

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"Я не хочу даже... У меня есть главный тренер. Я это не обсуждаю", – сказал Суркис.

Напомним, Семин возглавлял "Динамо" с 2008 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. В первый свой приход Семин выиграл с клубом чемпионат Украины и дошел до полуфинала Кубка УЕФА, где проиграл будущему победителю турнира донецкому "Шахтеру". Недавно Семин признал, что его уход из киевского "Динамо" в 2009 году был ошибкой.

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После возвращения в 2010 году повторить свой успех тренеру не удалось. После поражения от "Шахтера" в Донецке он был уволен, а его место занял Олег Блохин. Ранее сам российский тренер высказался о предложении киевского "Динамо" возглавить команду.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Шахтеру" в первом матче после карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
24
20
2
2
62
16
46
62
Забитые 62
Пропущеные 16
Разница 46
Результаты последних матчей: В П В В П
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
24
14
4
6
46
21
25
46
Забитые 46
Пропущеные 21
Разница 25
Результаты последних матчей: П Н В В П
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
5
7
12
18
37
-19
22
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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Динамо Киев Юрий Семин Игорь Суркис

Источник: Сегодня|Спорт

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