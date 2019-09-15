"У нас – бардак": динамовец Беседин жестко высказался после поражения от "Десны"

Артем Беседин / Фото: Facebook

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Форвард "Динамо" Артем Беседин прокомментировал поражение киевлян от "Десны" в матче 7-го тура Премьер-лиги.Как мы писали ранее,Михайличенко с VAR-скандалом и суперголом пяткой проиграл впервые после камбека на пост главного тренера "бело-синих". До этого у него были две ничьи.

На вопрос журналистов, что сейчас в головах у футболистов "Динамо", автор динамовского гола в ворота "Десны" Беседин ответил: "А что может быть в головах? Пока не понятно. Бардак какой-то. Я имею в виду в плане игры, результата. Не помню, когда такое было. Но говорить там какие-то вещи... Надо просто как-то исправлять пытаться, разобраться прежде всего всем вместе. Все вместе в это все влезли, всем вместе надо выбираться. Так нельзя играть. Лишний раз уже в город не выйдешь, потому что стыдно, очень стыдно перед болельщиками. Люди ходят, даже сегодня пришло 15 тысяч болельщиков... Будем исправляться", – отметил в комментарии Football Hub Беседин.

"Лига Европы? Надо через себя все переломить. Это "Динамо". Шесть матчей не можем выиграть – это немыслимо, – добавил Артем Беседин. - Физическое состояние? Нормальное. Все хорошо. Да, есть определенные нагрузки, за два дня они сбавляются, и во время игры все нормально. Вы ищете какие-то причины, их не надо искать. Надо выходить и все исправлять на поле".

Как мы писали ранее, появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря":

Также сообщалось, что экс-вратарь "Шахтера" не дал экс-тренеру "Динамо" обыграть "Мариуполь". Испанец Висенте Гомес был близок к победе в первой игре у руля "Олимпика" – на пути у него встал Худжамов.

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